Brunetta 'boccia' lo smart working: "I dipendenti pubblici tornino in ufficio"

Brunetta contro lo smart working. Il ministro: "I dipendenti pubblici tornino in ufficio". I sindacati protestano. ROMA – Il ministro Brunetta contro lo smart working. Il nuovo titolare della Pubblica Amministratore è pronto a cambiare la linea del precedente governo: "Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali – ha detto l'esponente forzista, riportato dal Corriere della Sera – non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare". "Io sono alla Camera a lavorare"

