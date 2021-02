Brunetta: “Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, Basta: si torni tutti a lavorare”. Queste le parole del neoministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta (Forza Italia) in un’intervista a Tgcom24. Al momento, i dipendenti pubblici potranno usufruire dello smartworking fino al 30 aprile nella sua versione “semplificata” adottata per l’emergenza Covid. “Se funzionano la Polizia, i Vigili del fuoco, i carabinieri – continua il ministro Brunetta -, nel senso che vanno a lavorare e non ci sono i carabinieri in ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, unurbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore,: si torni tutti a lavorare”. Queste le parole del neoministro per la Pubblica amministrazione Renato(Forza Italia) in un’intervista a Tgcom24. Al momento, ipotranno usufruire dellofino al 30 aprile nella sua versione “semplificata” adottata per l’emergenza Covid. “Se funzionano la Polizia, i Vigili del fuoco, i carabinieri – continua il ministro-, nel senso che vanno a lavorare e non ci sono i carabinieri in ...

HuffPostItalia : Renato Brunetta: 'Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio' - Maurizio_Lupi : Brunetta, ministro della PA vuole «Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come… - gmalkotti : RT @buzzico: #Factchecking adesso il @Corriere “spaccia” un #Brunetta del 22 Giugno per attuale e gli fa dire da Ministro “basta smart wor… - drp_anna : RT @akakarolina: Carognetta Brunetta: 'Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio' - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Renato Brunetta: 'Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio' -