Ascolti TV | Domenica 14 febbraio 2021. Mina Settembre chiude con il 26.4%. D’Urso 12%, Fazio 10%-7.8%, Giletti 5.6%-7.1% (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mina Settembre - Giuseppe Zeno e Serena Rossi Nella serata di ieri, Domenica 14 febbraio 2021, su Rai1 l’ultima puntata di Mina Settembre ha conquistato 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.48 alle 25.22, ha raccolto davanti al video 2.038.000 spettatori pari al 12% di share (presentazione 2.423.000 – 8.8%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.181.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e di 1.051.000 spettatori (3.9%) nel secondo. Su Italia 1 Justice League ha intrattenuto 1.576.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.712.000 spettatori pari ad uno share del 10% (presentazione 1.863.000 – 7.1%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021)- Giuseppe Zeno e Serena Rossi Nella serata di ieri,14, su Rai1 l’ultima puntata diha conquistato 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la, in onda dalle 21.48 alle 25.22, ha raccolto davanti al video 2.038.000 spettatori pari al 12% di share (presentazione 2.423.000 – 8.8%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.181.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e di 1.051.000 spettatori (3.9%) nel secondo. Su Italia 1 Justice League ha intrattenuto 1.576.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.712.000 spettatori pari ad uno share del 10% (presentazione 1.863.000 – 7.1%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo ...

