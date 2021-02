Al via sul web la raccolta firme per “Giorgia Meloni premier” del governo anti-Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Signora incontrastata delle sconfinate praterie dell’opposizione. Con il no senza se e senza ma al governo Draghi, Giorgia Meloni consolida la sua leadership nel campo della destra. E ha di fronte molte sfide decisive. L’iniziale e sempre ribadita richiesta di elezioni anticipate e il rifiuto di partecipare al banchetto di Palazzo Chigi risultano mosse ancora più vincenti dopo la formazione del governo. Nomi alla mano è ancora più evidente che non si tratta di un esecutivo di ‘alto profilo’ come richiesto dal Colle. Sul web la pagina per Meloni premier Per la leader di Fratelli d’Italia si apre una stagione entusiasmante. Confermata dall’ulteriore crescita nei sondaggi. Tanto che qualcuno ipotizza per lei il ruolo di premier. Di un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Signora incontrastata delle sconfinate praterie dell’opposizione. Con il no senza se e senza ma alconsolida la sua leadership nel campo della destra. E ha di fronte molte sfide decisive. L’iniziale e sempre ribadita richiesta di elezionicipate e il rifiuto di partecipare al banchetto di Palazzo Chigi risultano mosse ancora più vincenti dopo la formazione del. Nomi alla mano è ancora più evidente che non si tratta di un esecutivo di ‘alto profilo’ come richiesto dal Colle. Sul web la pagina perPer la leader di Fratelli d’Italia si apre una stagione entusiasmante. Confermata dall’ulteriore crescita nei sondaggi. Tanto che qualcuno ipotizza per lei il ruolo di. Di un ...

