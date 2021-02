Solo ministri maschi, donne Pd infuriate. "Il partito vuole che restiamo in cucina" (Di domenica 14 febbraio 2021) Su tre nomi, nessuno declinato al femminile. La protesta delle democratiche dilaga: "Non pensate di blandirci con qualche sottosegretaria" Leggi su quotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Su tre nomi, nessuno declinato al femminile. La protesta delle democratiche dilaga: "Non pensate di blandirci con qualche sottosegretaria"

SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - direzioneprc : Il governo #Draghi è una schifezza inguardabile. E non solo per i ministri politici su cui è impossibile non ironi… - you_trend : Forza Italia ha solo ministri senza portafoglio (3), così come Italia Viva (1). PD e LeU hanno invece solo ministr… - Odellspiano_ : RT @_CarlaQ_: Cioè peggio del 2020, anno della pandemia, poteva esserci solo il 2021, anno della pandemia con Brunetta e Gelmini come minis… - giannileft : @simpaol @Gheracol Io non li attacco per niente sul loro aspetto fisico,ma per la loro totale incompetenza. Possibi… -