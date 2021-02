Sherlock Holmes Chapter One, il nuovo trailer è pazzesco (Di domenica 14 febbraio 2021) Se siete tra i fan di Sherlock Holmes e delle sue avventure, sarete contenti di sapere che nel 2021 (la release date ufficiale ancora non c'è) uscirà un nuovo videogioco tutto dedicato a lui. Frogwares ha appena pubblicato il nuovo trailer di Sherlock Holmes Chapter One, che promette benissimo. Sherlock Holmes Chapter One gameplay teaser Alla ricerca della verità Del gioco sappiamo che sarà molto ampio e complesso. Ci saranno cinque main quest, tutte connesse alla storia principale, e 30 side quest (alcune ‘grandi’ tanto quanto quelle principali). Il protagonista sarà un giovanissimo Sherlock Holmes, sbarcato in una misteriosa isola del Mediterraneo nella quale ha ... Leggi su gqitalia (Di domenica 14 febbraio 2021) Se siete tra i fan die delle sue avventure, sarete contenti di sapere che nel 2021 (la release date ufficiale ancora non c'è) uscirà unvideogioco tutto dedicato a lui. Frogwares ha appena pubblicato ildiOne, che promette benissimo.One gameplay teaser Alla ricerca della verità Del gioco sappiamo che sarà molto ampio e complesso. Ci saranno cinque main quest, tutte connesse alla storia principale, e 30 side quest (alcune ‘grandi’ tanto quanto quelle principali). Il protagonista sarà un giovanissimo, sbarcato in una misteriosa isola del Mediterraneo nella quale ha ...

