Scuola, Bianchi: “Presto per parlare di prolungamento dell’anno scolastico” (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – “In questo periodo tutti i ragazzi della scuola dell’obbligo sono già tutti in presenza. Per quanto riguarda i più grandi ovviamente dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, dobbiamo evitare una terza ondata, bisogna essere molto cauti. Ma tutti stiamo lavorando perché la scuola possa tornare in presenza quanto prima”. Patrizio Bianchi, neo ministro dell’Istruzione, lo ha detto questa mattina a Radio1. Sull’ipotesi di un prolungamento dell’anno scolastico, Bianchi è stato cauto. “È presto, ci siamo insediati come governo, stiamo lavorando- ha spiegato- devo sentire tutte le voci della scuola come ho sempre fatto”. Leggi su dire (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – “In questo periodo tutti i ragazzi della scuola dell’obbligo sono già tutti in presenza. Per quanto riguarda i più grandi ovviamente dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, dobbiamo evitare una terza ondata, bisogna essere molto cauti. Ma tutti stiamo lavorando perché la scuola possa tornare in presenza quanto prima”. Patrizio Bianchi, neo ministro dell’Istruzione, lo ha detto questa mattina a Radio1. Sull’ipotesi di un prolungamento dell’anno scolastico, Bianchi è stato cauto. “È presto, ci siamo insediati come governo, stiamo lavorando- ha spiegato- devo sentire tutte le voci della scuola come ho sempre fatto”.

sbonaccini : Buon lavoro al nuovo Governo Draghi. Un particolare in bocca al lupo a Patrizio Bianchi, che è stato assessore dell… - Corriere : Chi è Patrizio Bianchi: un economista che viene da Londra per il dopo Azzolina - ilfoglio_it : Chi è Patrizio Bianchi, nuovo ministro dell'Istruzione. Dalla cattedra alla regione Emilia Romagna, fino alla task… - ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Allungamento calendario scolastico, Bianchi: “Presto per parlarne, importante rimettere scuola al centro” https://t.co… - AmegidAbd : Governo Draghi, i ministri muovono i primi passi. Bianchi: “Al lavoro per scuola in presenza”. Orlando incontra le… -