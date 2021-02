Sci, Cts: "Impianti da non riaprire" Ma il settore ha già perso 8 miliardi (Di domenica 14 febbraio 2021) Alla luce delle "mutate condizioni epidemiologiche" dovute "alla diffusa circolazione delle varianti virali" del virus, "allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale", dice il Cts, "rimandando al decisore politico la valutazione relativa all'adozione di eventuali misure piu' rigorose". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 14 febbraio 2021) Alla luce delle "mutate condizioni epidemiologiche" dovute "alla diffusa circolazione delle varianti virali" del virus, "allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per ilsciistico amatoriale", dice il Cts, "rimandando al decisore politico la valutazione relativa all'adozione di eventuali misure piu' rigorose". Segui su affaritaliani.it

petergomezblog : Covid e varianti, Ricciardi: “Serve lockdown totale e immediato”. Il Cts sullo sci: “Non riaprire gli impianti, ma… - Agenzia_Ansa : Cts: 'Non ci sono più le condizioni di riaprire lo sci' - eziomauro : Coronavirus, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale. Non riaprire impianti da sci'. Cts: 'Rivalutare ap… - Ori254 : RT @Area51cinqueuno: #Coronavirus, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale. Non riaprire impianti da sci' Cts:'Rivalutare apertu… - DSant65 : #IlCannibale -#Covid e #varianti & dintorni .L’ex attore fallito #Ricciardi: “Serve #lockdown totale e immediato”.… -