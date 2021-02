Palermo-Bisceglie | gol e ammonizione | Luperini salterà il match contro la Turris

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un prova incoraggiante.Ieri pomeriggio,il, la compagine rosanero ha conquistato una vittoria che mancava dallo scorso 9 gennaio. Unche a lunghi tratti ha convinto ed oggettivamente ben figurato, nonostante la rete incassata nei primi minuti. Un successo - quello centrato grazie alle reti messe a segno da Lorenzo Lucca (doppietta) e Gregorio- che dà slancio, morale e che fan ben sperare in vista della sfidala, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Amerigo Liguori".Chicertamente la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C è proprio. Il centrocampista classe 1994, diffidato, è stato ammonito nel secondo tempo dopo un battibecco con il ...

A dirlo è Stefano Colantuono, ex allenatore del. Il tecnico romano ha guidato i rosanero in ... ieri vittoriosa per 3 - 1 contro il: "Quest'anno ha avuto un periodo travagliato e ha ...Iltorna a vincere al 'Renzo Barbera' dopo due mesi e, al netto degli errori del, si rallegra per un paio di segnali importanti. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, ...PALERMO - Si è riaccesa la luce al Barbera! Ieri pomeriggio contro il Bisceglie, dopo aver rischiato il tracollo per quel gol al 7° di Rocco, che aveva ...