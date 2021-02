Pagelle Brescia-Chievo 1-0: voti e tabellino Serie B 2020/2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tabellino e le Pagelle di Brescia-Chievo, valida per la ventitreesima giornata della Serie B 2020/2021, terminata 1-0. Ayé regala ai suoi 3 punti, i primi della gestione Clotet, fondamentali per uscire dalla zona playout. Rammarico invece per il Chievo, che non riesce a ribaltare la situazione nonostante i cambi. LA CRONACA DEL MATCH IL tabellino Brescia (4-3-1-2): Joronen 6.5; Mateju 6, Chancellor 6.5, Mangraviti 6, Pajac 6.5 (28? st Martella 6); Bisoli 6.5, Labojko 6, Bjarnason 5.5 (21? st Van de Looi 6); Jagiello 6 (41? st Skrabb sv); Ayé 7, Donnarumma 6 (41? st Ragusa sv). Panchina: Andrenacci, Papetti, Karacic, Ghezzi, Fridjonsson. Allenatore: Clotet 6.5. Chievo (4-4-2): Semper 6; Mogos 5.5, ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ile ledi, valida per la ventitreesima giornata della, terminata 1-0. Ayé regala ai suoi 3 punti, i primi della gestione Clotet, fondamentali per uscire dalla zona playout. Rammarico invece per il, che non riesce a ribaltare la situazione nonostante i cambi. LA CRONACA DEL MATCH IL(4-3-1-2): Joronen 6.5; Mateju 6, Chancellor 6.5, Mangraviti 6, Pajac 6.5 (28? st Martella 6); Bisoli 6.5, Labojko 6, Bjarnason 5.5 (21? st Van de Looi 6); Jagiello 6 (41? st Skrabb sv); Ayé 7, Donnarumma 6 (41? st Ragusa sv). Panchina: Andrenacci, Papetti, Karacic, Ghezzi, Fridjonsson. Allenatore: Clotet 6.5.(4-4-2): Semper 6; Mogos 5.5, ...

salerno_la : +++ SERIE B +++ La Reggiana batte l'Ascoli, Chievo fermato dal Brescia LEGGI QUI --> - psb_original : Brescia-Chievo, le pagelle: Ayé sublime, Chancellor è un muro. Bene Margiotta #SerieB - BasketMagazine : New post: Brescia-Varese, le pagelle: Chery trascina la Germani, all’Openjobmetis non basta il solito Douglas… - spel81 : RT @backdoor_pod: Vittoria d'autorità della @LeonessaBrescia su @PallVarese con una grande coppia Burns-Cherry. Le pagelle di @spel81 http… - BasketUniverso : Le pagelle di Brescia-Varese: ottimo Burns, alla OJM non bastano i veterani e un grintoso Beane -