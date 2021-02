Napoli, un Gattuso sbarbato e grintoso batte la Juve e scaccia le critiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la bella e meritata vittoria di ieri contro la Juventus, Gattuso sembra essersi ripreso un sicuro posto in panchina. Dopo le tante polemiche infatti delle scorse settimane, la vittoria con la Juventus ha contribuito a risollevare il morale. Un Gattuso sbarbato e velenoso quello di ieri allo Stadio Maradona. I suoi ragazzi hanno cacciato fuori la grinta e portato a casa una partita fondamentale non solo in vista della classifica che gli ha permesso di agganciarsi al 4 posto ma anche per il morale. Sembra proprio una questione extra calcistica il problema del Napoli. Scontentezza, problemi di spogliatoio, mercato e tutto il resto che con il campo non c’entra niente. Questo ha creato un vortice dalla quale gli azzurri non ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la bella e meritata vittoria di ieri contro lantus,sembra essersi ripreso un sicuro posto in panchina. Dopo le tante polemiche infatti delle scorse settimane, la vittoria con lantus ha contribuito a risollevare il morale. Une velenoso quello di ieri allo Stadio Maradona. I suoi ragazzi hanno cacciato fuori la grinta e portato a casa una partita fondamentale non solo in vista della classifica che gli ha permesso di agganciarsi al 4 posto ma anche per il morale. Sembra proprio una questione extra calcistica il problema del. Scontentezza, problemi di spogliatoio, mercato e tutto il resto che con il campo non c’entra niente. Questo ha creato un vortice dalla quale gli azzurri non ...

