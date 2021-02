Muriel | “Finalmente i tre punti | e io ho mandato un messaggio a Gasperini…”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Luis, attaccante dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Cagliari arrivata grazie alla sua rete nel finale: “Non so se è un segno del destino, ma sono contento di aver fatto gol e di aver vinto. Il Cagliari ha dato tutto, ma vincerla così vuol dire tanto,abbiamo conquistato i tre, dopo i match con Udinese e Genoa. E io hounal mister…”. Pensate già al Real Madrid?“Sicuramente la partita è vicina, ma prima c’è il Napoli. Ci penseremo dopo la sfida con gli azzurri”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

