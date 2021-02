Monopoli-Turris probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Vito Simone Veneziani, il Monopoli ospita la Turris nella gara valida per la 24a giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa cercano punti importanti in ottica salvezza. Gli ospiti invece, vogliono confermarsi come sorpresa del campionato, cercando una buona posizione in zona playoff. Il momento del Monopoli Il Monopoli fino a questo momento ha conquistato 21 punti in 21 incontri disputati. Questa media di 1 punto a partita, ha portato i biancoverdi ad occupare la quindicesima posizione in graduatoria. Il cammino ha fin qui messo in luce 5 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte per un totale di 23 gol fatti e 32 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivati 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria. In particolare, nello scorso incontro i pugliesi hanno sfidato il Teramo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Vito Simone Veneziani, ilospita lanella gara valida per la 24a giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa cercano punti importanti in ottica salvezza. Gli ospiti invece, vogliono confermarsi come sorpresa del campionato, cercando una buona posizione in zona playoff. Il momento delIlfino a questo momento ha conquistato 21 punti in 21 incontri disputati. Questa media di 1 punto a partita, ha portato i biancoverdi ad occupare la quindicesima posizione in graduatoria. Il cammino ha fin qui messo in luce 5 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte per un totale di 23 gol fatti e 32 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivati 2 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria. In particolare, nello scorso incontro i pugliesi hanno sfidato il Teramo, ...

