Malore in casa | bimba di 10 anni arriva già morta all' ospedale

La bimba aveva avvertito un malore a casa ed era stata rianimata sul posto ma le sue condizioni gravissime hanno reso necessario il trasporto al policlinico universitario senese. I professionisti ...

Dall'Aou hanno fatto sapere che la bambina aveva avvertito un malore a casa ed era stata rianimata sul posto, ma le sue condizioni gravissime hanno reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso ...

È morta una bimba di 10 anni arrivata esanime al pronto soccorso di Siena. La piccola in arresto cardio-circolatorio è stata portata in emergenza, con ambulanza del 118, al ...

Durante la notte tra il 13 e il 14 febbraio una bambina di 10 anni in arresto cardio-circolatorio a seguito di un malore avvertito in casa, è deceduta dopo essere stata portata in emergenza con l'ambu ...

