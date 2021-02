Lukaku inarrestabile, Lazio travolta 3-1: l’Inter supera il Milan in vetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Romelu Lukaku è l'uomo copertina della serata di San Siro. Fa tutto lui, gol e assist. Il belga trascina l'Inter con una prova sontuosa, demolendo la Lazio che nell'ultimo mese era stata un rullo compressore. Il 3-1 ai biancocelesti ha un doppio valore: la vittoria ricaccia indietro i laziali in classifica e lancia i nerazzurri al comando della classifica scavalcando il Milan.IL FILM DELLA GARANei primi minuti regna l'equilibrio. Nessuna delle due formazioni vuole prestare il fianco all'avversario. La prima a disunirsi è la Lazio, che 22' lascia profondità a Lautaro. L'argentino entra in area e viene steso. Rigore trasformato impeccabilmente da Lukaku: palla da una parte e Reina dall'altra. La Lazio risponde con Immobile, ma Handanovic è attento sulla conclusione velenosa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Romeluè l'uomo copertina della serata di San Siro. Fa tutto lui, gol e assist. Il belga trascina l'Inter con una prova sontuosa, demolendo lache nell'ultimo mese era stata un rullo compressore. Il 3-1 ai biancocelesti ha un doppio valore: la vittoria ricaccia indietro i laziali in classifica e lancia i nerazzurri al comando della classifica scavalcando il.IL FILM DELLA GARANei primi minuti regna l'equilibrio. Nessuna delle due formazioni vuole prestare il fianco all'avversario. La prima a disunirsi è la, che 22' lascia profondità a Lautaro. L'argentino entra in area e viene steso. Rigore trasformato impeccabilmente da: palla da una parte e Reina dall'altra. Larisponde con Immobile, ma Handanovic è attento sulla conclusione velenosa ...

Quel 19 novembre 1995 Lukaku si chiamava Weah: centravanti milanese, forte, potente, inarrestabile nella progressione. Gigi Buffon, sbarbato debuttante di 17 anni, gli rotolò tra i piedi senza tremare e sradicò una delle ...

Inarrestabile Barella 6.5 - Corre ovunque e non si risparmia mai. Apre la sfida con Dragowski nei ... Lukaku 5 - Qualche buona sponda per i compagni ma niente di più. Non riesce ad essere pericoloso mai.

Si è da poco concluso il ritorno della semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter sul risultato finale di 0-0, che permette ai bianconeri di accedere la finale. Deci ...

I nerazzurri devono vincere 2-0 o segnando almeno tre reti per ribaltare l’andata. Bianconeri nella nuova versione più attenta alla difesa. E finora un successo a testa tra campionato e Coppa Italia ...

