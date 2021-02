L'Inter batte la Lazio e vola in vetta alla classifica (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - L'Inter è la nuova capolista della Serie A. I nerazzurri di Conte hanno liquidato per 3-1 la pratica Lazio, portandosi a 50 punti e scavalcando così i cugini milanisti sconfitti sabato dallo Spezia per 2-0. Giornata positiva anche per la Roma che si è sbarazzata dell'Udinese con un secco 3-0 e si è ripresa il terzo posto, scavalcando, a sua volta, la Juventus superata ieri dal Napoli per 1-0. Vince pure l'Atalanta che all'ultimo respiro ha la meglio sul Cagliari e agguanta Lazio e Napoli al quinto posto, a quota 40. Da segnalare poi la vittoria del Sassuolo a Crotone e della Sampdoria in casa contro la Fiorentina, entrambe per 2-1. L'Inter batte la Lazio e si porta al primo posto L'Inter non perdona la Lazio e s'impone 3-1 centrando un ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - L'è la nuova capolista della Serie A. I nerazzurri di Conte hanno liquidato per 3-1 la pratica, portandosi a 50 punti e scavalcando così i cugini milanisti sconfitti sabato dallo Spezia per 2-0. Giornata positiva anche per la Roma che si è sbarazzata dell'Udinese con un secco 3-0 e si è ripresa il terzo posto, scavalcando, a sua volta, la Juventus superata ieri dal Napoli per 1-0. Vince pure l'Atalanta che all'ultimo respiro ha la meglio sul Cagliari e agguantae Napoli al quinto posto, a quota 40. Da segnalare poi la vittoria del Sassuolo a Crotone e della Sampdoria in casa contro la Fiorentina, entrambe per 2-1. L'lae si porta al primo posto L'non perdona lae s'impone 3-1 centrando un ...

