Inter-Lazio, Inzaghi: "C'è del rammarico, ma fatta buona gara" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Lazio, match della ventiduesima giornata della Serie A L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, al termine del match perso per 3 a 1 contro l'Inter, e valevole per la ventiduesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. "Occasione non sfruttata? Tantissimo. C'è rammarico perché probabilmente potevamo ottenere di più. Sapevamo che l'Inter avrebbe potuto fare la partita che poi è stata, abbiamo fatto il doppio dei passaggi e sicuramente se poi perdi 3-1 c'è del rammarico. Ci siamo innervositi troppo dopo aver preso un rigore così, non dovevamo perdere la calma. Loro sono stati bravi a difendersi bassi, io ho cercato di ...

