Governo Draghi, l’abbandono dei social e i canoni di dobrietà e riserbo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il nuovo Governo guidato dal Premier Mario Draghi svilupperà la comunicazione politica ricorrendo ai social con minore frequenza rispetto al passato. Governo Draghi, nessun portavoce e metà dei ministri fuori dai social su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Il nuovoguidato dal Premier Mariosvilupperà la comunicazione politica ricorrendo aicon minore frequenza rispetto al passato., nessun portavoce e metà dei ministri fuori daisu Notizie.it.

