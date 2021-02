GF Vip: Fedez tifa Zorzi (Di domenica 14 febbraio 2021) Da una parte Dayane, che ha chiesto ai suoi connazionali per avere sostegno per la sua “amata” Rosalinda, dall’altra i fan di Tommaso, anche lui finito al televoto che decreterà il terzo finalista, che hanno fatto un appello a Fedez per avere da lui un aiuto. Ah poi c’è pure Zelletta… Tommaso Zorzi, venerdì sera è finito al televoto, contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta: uno scontro che si Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Da una parte Dayane, che ha chiesto ai suoi connazionali per avere sostegno per la sua “amata” Rosalinda, dall’altra i fan di Tommaso, anche lui finito al televoto che decreterà il terzo finalista, che hanno fatto un appello aper avere da lui un aiuto. Ah poi c’è pure Zelletta… Tommaso, venerdì sera è finito al televoto, contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta: uno scontro che si Articolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : I fan di Tommaso Zorzi a Fedez: “Aiutaci a mandarlo in finale al GF Vip”. Arriva la replica del rapper - infoitcultura : I fan di Tommaso Zorzi a Fedez: “Aiutaci a mandarlo in finale al GF Vip”. Arriva la replica del rapper - EireenViolet : Fan di Tommaso Zorzi chiedono aiuto a Fedez per la finale:il rapper interviene! 'Fedez aiutaci a mandare Tommaso in… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, fan di Zorzi chiedono aiuto a Fedez: 'Aiutaci a mandarlo in finale' - blogtivvu : Fan di Tommaso Zorzi chiedono aiuto a #Fedez per la finale del #GFVip: il rapper interviene #TZVip -