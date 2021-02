Fiumicino, Coronavirus: 283 positivi, i dati aggiornati di oggi 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) “Con tre nuovi casi e nessun guarito rispetto a ieri, salgono a 283 i positivi nel nostro Comune“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La situazione appare piuttosto invariata – commenta -: 158 sono le donne con il covid, 124 gli uomini, l’età media è di 40 anni, il rapporto tra positivi e popolazione è di 0.34”. Leggi anche: Coronavirus Latina e provincia, in calo i decessi ma 97 nuovi casi: i dati di oggi 14 febbraio “Secondo i dati della Asl Rm 3 – conclude Montino – rimangono Isola sacra e Fiumicino le località più colpite (60% del totale dei contagi), seguite da Focene (9%), Parco Leonardo e Aranova (8%). Per abbattere questo numero di positivi serve seguire ancora tutte le regole indicate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) “Con tre nuovi casi e nessun guarito rispetto a ieri, salgono a 283 inel nostro Comune“. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “La situazione appare piuttosto invariata – commenta -: 158 sono le donne con il covid, 124 gli uomini, l’età media è di 40 anni, il rapporto trae popolazione è di 0.34”. Leggi anche:Latina e provincia, in calo i decessi ma 97 nuovi casi: idi14“Secondo idella Asl Rm 3 – conclude Montino – rimangono Isola sacra ele località più colpite (60% del totale dei contagi), seguite da Focene (9%), Parco Leonardo e Aranova (8%). Per abbattere questo numero diserve seguire ancora tutte le regole indicate ...

