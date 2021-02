Dalla sigla di Romanzo Criminale al Jingle Rai: i mille volti di Stefano Fresi (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ una domenica da Serie A il giorno in cui cade l’edizione 2021 di San Valentino, una domenica in cui, puntuale, torna, con un parterre delle grandi occasioni, il seguitissimo programma di Rai 2 “Quelli che il calcio” a partire dal lunch match delle 12.30, in onda a “Quelli che aspettano”, Roma-Udinese con Adriano Panatta e Stefano Fresi a sostenere i colori della squadra giallorossa. Ben sette match in programma oggi nel campionato di Serie A 2020-2021 gran parte dei quali saranno seguiti, come di consueto, dal programma RAI “Quelli che il calcio”, la popolare striscia domenicale condotta da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Tanti gli ospiti in studio Dalla giornalista Francesca Brienza ad Enrico Lucci da Nuzzo e Di Biase ai due che apriranno la giornata. Lo storico campione di tennis Adriano Panatta e il ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ una domenica da Serie A il giorno in cui cade l’edizione 2021 di San Valentino, una domenica in cui, puntuale, torna, con un parterre delle grandi occasioni, il seguitissimo programma di Rai 2 “Quelli che il calcio” a partire dal lunch match delle 12.30, in onda a “Quelli che aspettano”, Roma-Udinese con Adriano Panatta ea sostenere i colori della squadra giallorossa. Ben sette match in programma oggi nel campionato di Serie A 2020-2021 gran parte dei quali saranno seguiti, come di consueto, dal programma RAI “Quelli che il calcio”, la popolare striscia domenicale condotta da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Tanti gli ospiti in studiogiornalista Francesca Brienza ad Enrico Lucci da Nuzzo e Di Biase ai due che apriranno la giornata. Lo storico campione di tennis Adriano Panatta e il ...

