CHARIS | la Scuola di Solidarietà all’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 febbraio 2021) Riprende il programma “” (Curare l’Humanitas con l’Agape che Rigenera la). Domani, lunedì 15, e martedì 16 – ultimo giorno di Carnevale, nei laboratori dell’Istituto alberghiero studenti e personale scolastico saranno impegnati a realizzare dei prodotti legati alla tradizione, come la pignolata, le chiacchere e le castagnole. Il progetto diè partito la scorsa primavera, subito dopo la chiusura totale delle attività scolastiche, per andare incontro alla richiesta di aiuto a causa dell’emergenza sanitaria che ha visto molte famiglie ridotte in condizioni di indigenza. E’ stato rilanciato nei giorni prima delle festività natalizie, con il programma(Curare l’Humanitas con l’Agape che Rigenera la) a cui hanno aderito associazioni di volontariato, tra ...