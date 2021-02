**Calcio: Serie A, Sampdoria-Fiorentina 2-1** (Di domenica 14 febbraio 2021) Genova, 14 feb. (Adnkronos) - La Sampdoria conquista i tre punti contro la Fiorentina, vincendo a Marassi per 2-1 nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Ranieri sale a 30 punti mentre la formazione di Prandelli deve rimediare un altro stop e rimane a 22 punti. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 31' del primo tempo: su un calcio d'angolo di Ramirez da destra, Keita anticipa di testa l'uscita di Dragowski e fa 1-0. La reazione gigliata è immediata. Al 37' Audero è miracoloso sulla punizione calciata da Pulgar, ma Vlahovic si fionda sul pallone a batte a rete con Audero che con un riflesso riesce ancora a toccare la sfera ma stavolta il pallone ha superato la linea e il gol dell'1-1 viene convalidato grazie alla goal-line technology. Nella ripresa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Genova, 14 feb. (Adnkronos) - Laconquista i tre punti contro la, vincendo a Marassi per 2-1 nella sfida valida per la 22esima giornata diA. Grazie a questo successo la squadra di Ranieri sale a 30 punti mentre la formazione di Prandelli deve rimediare un altro stop e rimane a 22 punti. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 31' del primo tempo: su un calcio d'angolo di Ramirez da destra, Keita anticipa di testa l'uscita di Dragowski e fa 1-0. La reazione gigliata è immediata. Al 37' Audero è miracoloso sulla punizione calciata da Pulgar, ma Vlahovic si fionda sul pallone a batte a rete con Audero che con un riflesso riesce ancora a toccare la sfera ma stavolta il pallone ha superato la linea e il gol dell'1-1 viene convalidato grazie alla goal-line technology. Nella ripresa la ...

FORMAZIONI UFFFICIALI CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Di Carmine, Ounas. All. Stroppa SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...

Sarà pure emotivo e a volte ombroso, però non si può dire che a Lorenzo Insigne manchino carattere e coraggio. Perché non era da tutti prendersi la responsabilità di ripresentarsi faccia a faccia con ...

I tre punti erano l'obiettivo e il Piacenza lo ha centrato. Un calcio di rigore di Palma a metà del primo tempo e un sinistro da fuori in pieno recupero di Corbari hanno deciso una sfida di rara modes ...

Termina 2-1 Sampdoria-Fiorentina, Quagliarella entra e segna. Ok anche Keita e Vlahovic, male Dragowski. Le pagelle per il fantacalcio Game over a Marassi tra Sampdoria-Fiorentina, gara finita 2-1 per ...

