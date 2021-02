Calcio: Serie A, l’Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica (2) (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) – Al 37? si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39? contropiede di Brozovic che serve in area Eriksen, tiro-cross al centro, ma è decisiva l’uscita di Reina. Sul finale di tempo arriva il raddoppio dell’Inter: al 44? Brozovic in scivolata mandato la palla addosso a Lazzari con la sfera che fortunosamente finisce sui piedi di Lukaku che batte ancora Reina con un destro secco. Il Var conferma il gol e Lukaku può festeggiare il traguardo dei 300 gol tra club e nazionale.Ad inizio ripresa ancora Inter pericolosa. Al 57? Lautaro lancia in porta tutto solo Hakimi, ma è miracoloso il salvataggio in spaccata di Parolo sul tiro del terzino nerazzurro. Gol sbagliato e gol subito: al 59? punizione di Milinkovic che colpisce ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) – Al 37? si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39? contropiede di Brozovic che serve in area Eriksen, tiro-cross al centro, ma è decisiva l’uscita di Reina. Sul finale di tempo arriva il raddoppio del: al 44? Brozovic in scita mandato la paddosso a Lazzari con la sfera che fortunosamente finisce sui piedi di Lukaku cheancora Reina con un destro secco. Il Var conferma il gol e Lukaku può festeggiare il traguardo dei 300 gol tra club e nazionale.Ad inizio ripresa ancora Inter pericolosa. Al 57? Lautaro lancia in porta tutto solo Hakimi, ma è miracoloso il salvataggio in spaccata di Parolo sul tiro del terzino nerazzurro. Gol sbagliato e gol subito: al 59? punizione di Milinkovic che colpisce ...

SkySport : Napoli: Insigne capitano innamorato e la rivincita di Gattuso - SkySport : Cristiano Ronaldo, messaggio social alla Juve: 'Non abbattiamoci, pensiamo alla Champions' - SkySport : Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - zazoomblog : LIVE Inter-Lazio 2-0 Serie A calcio in DIRETTA: Acerbi vicino alla rete! - #Inter-Lazio #Serie #calcio #DIRETTA: - MaxUgoni : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Inter-Lazio 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Inter - Lazio 3 - 1, il tabellino

MILANO - L' Inter esulta: battendo 3 - 1 la Lazio a San Siro, la squadra di Conte sorpassa il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri vengono trascinati da un grandissimo Lukaku , autore di una ...

Inter - Lazio 3 - 1: Lukaku lancia Conte al primo posto, Inzaghi si ferma

MILANO - Nel segno di Lukaku. Grazie alla doppietta del centravanti belga e alla firma di Lautaro (su assist del numero nove), l'Inter batte la Lazio e sorpassa il Milan prendendosi il primo posto ...

Le partite di domenica della Serie A: risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Calcio: Serie A, l’Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica (2)

(Adnkronos) – Al 37' si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39' contropiede di Brozovic che serve in are ...

Inter Lazio 3-1: cronaca e tabellino

Allo stadio San Siro, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live San Valentino con sorpasso per l’Inter di Antoni ...

MILANO - L' Inter esulta: battendo 3 - 1 la Lazio a San Siro, la squadra di Conte sorpassa il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri vengono trascinati da un grandissimo Lukaku , autore di una ...MILANO - Nel segno di Lukaku. Grazie alla doppietta del centravanti belga e alla firma di Lautaro (su assist del numero nove), l'Inter batte la Lazio e sorpassa il Milan prendendosi il primo posto ...(Adnkronos) – Al 37' si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39' contropiede di Brozovic che serve in are ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live San Valentino con sorpasso per l’Inter di Antoni ...