Bayern Monaco, ufficiale Upamecano: contratto quinquennale, arriverà a giugno (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Bayern Monaco è sempre più francese con l’ufficialità dell’acquisto di Dayot Upamecano: il difensore del Lipsia, a partire dal prossimo giugno, sarà il settimo giocatore transalpino ad essere ingaggiato dal club tedesco. Il 22enne ha firmato un contratto di cinque anni in seguito al pagamento della clausola rescissoria da parte del club bavarese: quest’ultima ammontava a 43 milioni di euro. Viene dunque rafforzato un reparto difensivo che al termine della stagione perderà Alaba e Boateng. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilè sempre più francese con l’ufficialità dell’acquisto di Dayot: il difensore del Lipsia, a partire dal prossimo, sarà il settimo giocatore transalpino ad essere ingaggiato dal club tedesco. Il 22enne ha firmato undi cinque anni in seguito al pagamento della clausola rescissoria da parte del club bavarese: quest’ultima ammontava a 43 milioni di euro. Viene dunque rafforzato un reparto difensivo che al termine della stagione perderà Alaba e Boateng. SportFace.

