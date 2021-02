Amici 20: ecco quando dovrebbe partire il Serale (Di domenica 14 febbraio 2021) Mancherebbe circa un mese alla messa in onda della prima puntata del Serale di Amici 20: ecco la data prescelta secondo TvBlog La ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” si avvicina a grandi passi alla fase clou, quella del Serale. Proprio durante il pomeridiano di ieri, sabato 13 Febbraio 2021, per i ragazzi dell’Accademia di spettacolo più longeva della tv italiana è iniziata la corsa verso la vittoria Finale, che porterà uno di loro a succedere alla cantante Gaia Gozzi, trionfatrice della scorsa edizione. Nel dare ufficialmente il via ad una nuova fase del programma, sancita anche dal cambio di colore delle magliette degli allievi (qui la sintesi della puntata), Maria De Filippi ha asserito genericamente che “manca un mese all’inizio del Serale”. Oggi, grazie ad ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021) Mancherebbe circa un mese alla messa in onda della prima puntata deldi20:la data prescelta secondo TvBlog La ventesima edizione di “di Maria De Filippi” si avvicina a grandi passi alla fase clou, quella del. Proprio durante il pomeridiano di ieri, sabato 13 Febbraio 2021, per i ragazzi dell’Accademia di spettacolo più longeva della tv italiana è iniziata la corsa verso la vittoria Finale, che porterà uno di loro a succedere alla cantante Gaia Gozzi, trionfatrice della scorsa edizione. Nel dare ufficialmente il via ad una nuova fase del programma, sancita anche dal cambio di colore delle magliette degli allievi (qui la sintesi della puntata), Maria De Filippi ha asserito genericamente che “manca un mese all’inizio del”. Oggi, grazie ad ...

