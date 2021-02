"Variante inglese presto dominante". L'allerta focolai ora è tra i bambini (Di sabato 13 febbraio 2021) Francesca Angeli Il 20% dei contagi per il nuovo ceppo, in Italia sarà prevalente in 5-6 settimane. Moratti: in Lombardia mutazioni al 30%. La paura che sfuggano alle cure. Rezza: "presto con i vaccini". Milano, chiuso un asilo È più veloce nel diffondersi e si trasmette specialmente tra i giovani e i bambini. E preoccupa molto gli esperti. La Variante inglese circola diffusamente in Italia: quasi un caso su cinque va ricondotto a questa mutazione riscontrata per la prima volta in Kent in Gran Bretagna. La conferma ufficiale è arrivata ieri con lo studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute in collaborazione con i laboratori regionali, che hanno sequenziato il genoma per individuare appunto l'eventuale presenza di varianti e in quale percentuale. Quella ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) Francesca Angeli Il 20% dei contagi per il nuovo ceppo, in Italia sarà prevalente in 5-6 settimane. Moratti: in Lombardia mutazioni al 30%. La paura che sfuggano alle cure. Rezza: "con i vaccini". Milano, chiuso un asilo È più veloce nel diffondersi e si trasmette specialmente tra i giovani e i. E preoccupa molto gli esperti. Lacircola diffusamente in Italia: quasi un caso su cinque va ricondotto a questa mutazione riscontrata per la prima volta in Kent in Gran Bretagna. La conferma ufficiale è arrivata ieri con lo studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute in collaborazione con i laboratori regionali, che hanno sequenziato il genoma per individuare appunto l'eventuale presenza di varianti e in quale percentuale. Quella ...

