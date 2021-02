Un paziente su quattro positivo alla variante inglese del Covid (Di sabato 13 febbraio 2021) Emerge questo dato sui tamponi esaminati il 3 e 4 febbraio nella Toscana costiera del Nord da Carrara a Pisa: la percentuale supera quella nazionale che è ferma a un caso ogni cinque Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 13 febbraio 2021) Emerge questo dato sui tamponi esaminati il 3 e 4 febbraio nella Toscana costiera del Nord da Carrara a Pisa: la percentuale supera quella nazionale che è ferma a un caso ogni cinque

MicK_ele : RT @impaziente0: Cioè le condizioni per pubblicare informazioni su un caso clinico specifico, qualunque esse siano, sono: 1) anonimato, 2)… - impaziente0 : Cioè le condizioni per pubblicare informazioni su un caso clinico specifico, qualunque esse siano, sono: 1) anonima… - LakeShowIta : ??? «Wesley è stato eccezionale, avevamo bisogno della sua intensità ed è stato l’unico capace di segnare da tre. È… - CKellystlgdr : @Alec_Stl Impegnativa, quattro interventi in cui in tre ho assistito ma uno era un mio paziente. In effetti sono un… -