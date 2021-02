Sony TV OLED e LCD | ecco i prezzi europei

Leggi su tuttotek

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tramite un portale tedesco siamo venuti a conoscenza deidei nuovi TVed LCD della gamma 2021. La disponibilità è attesa per la primavera 2021ha annunciato le sue TVed LCD per l’anno 2021 in occasione del CES che quest’anno si è tenuto completamente online. Questi nuovi televisori hanno portato una ventata di novità con l’introduzione del nuovo processore d’immagine Cognitive Processor XR che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini visualizzate. Oppure il nuovo servizione BRAVIA CORE che fornirà contenuti multimediali ad altissima qualità prodotti dagli studios. Ma abbiamo anche i primi modelli a risoluzione 8K del brand giapponese. Adesso finalmente potremo conoscere anche i ...