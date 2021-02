Serie C, Potenza-Ternana non si gioca: match rinviato per neve (Di sabato 13 febbraio 2021) Il match tra Potenza e Ternana, valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, è stato rinviato a causa della forte nevicata che ha colpito la città lucana. Il maltempo, infatti, ha reso impraticabile il rettangolo di gioco dello stadio Viviani. In mattinata, alcuni addetti dello stadio hanno cercato di togliere la neve dal campo, ma non è bastato per permettere il regolare svolgimento della gara. Ora, si attende anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro.in merito al recupero della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Iltra, valevole per la ventiquattresima giornata del girone C diC 2020/2021, è statoa causa della forte nevicata che ha colpito la città lucana. Il maltempo, infatti, ha reso impraticabile il rettangolo di gioco dello stadio Viviani. In mattinata, alcuni addetti dello stadio hanno cercato di togliere ladal campo, ma non è bastato per permettere il regolare svolgimento della gara. Ora, si attende anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro.in merito al recupero della partita. SportFace.

la situazione dovrebbe peggiorare nella prossime ore ed è quindi a rischio la disputa della partita del girone C della serie C, in programma alle ore 15 allo stadio Viviani tra il Potenza e la Ternana

