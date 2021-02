Serie A, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali (Di sabato 13 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 13 febbraio. Napoli-Juventus il big match, Milan contro lo Spezia. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 13 febbraio. Alle 18 il big match tra Napoli e Juventus. Milan sul campo dello Spezia. Serie A, il programma di sabato 13 febbraio Di seguito il programma di Serie A di sabato 13 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Torino-Genoa (ore 15)Napoli-Juventus (ore 18)Spezia-Milan (ore 20.45) Serie A Il Torino ritorna al classico 3-5-2 con Belotti e Zaza in attacco. Bremer preferito a Rodriguez. Modulo a specchio per Ballardini. Rovella al posto dello squalificato Badelj e Pandev ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di sabato 13 febbraio. Napoli-Juventus il big match, Milan contro lo Spezia. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 13 febbraio. Alle 18 il big match tra Napoli e Juventus. Milan sul campo dello Spezia.A, il programma di sabato 13 febbraio Di seguito il programma diA di sabato 13 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 15)Napoli-Juventus (ore 18)Spezia-Milan (ore 20.45)A Ilritorna al classico 3-5-2 con Belotti e Zaza in attacco. Bremer preferito a Rodriguez. Modulo a specchio per Ballardini. Rovella al posto dello squalificato Badelj e Pandev ...

