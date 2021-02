Seriate | raccolta differenziata quasi al 75% | trend in crescita

(Di sabato 13 febbraio 2021)si conferma Comune attento alla sostenibilità ambientale. In aumento la percentuale diche nel 2019 è risultata pari al 74,6%, circa quattro punti percentuali in più rispetto al 2018, quando si attestava al 70,4%, mentre nel 2017 la percentuale era al 69,4%. I dati relativi al 2020 sono in via di elaborazione e solo il prossimo anno si saprà se saranno allineati a quelli dello scorso anno o, se la percentuale di, sarà ulteriormente migliorata. “Ilin aumento della percentuale diindica una migliore attenzione da parte dei cittadini e della grande distribuzione organizzata nel dividere i rifiuti – dichiara soddisfatto il sindaco Cristian Vezzoli -. In passato ...

Ultime Notizie dalla rete : Seriate raccolta

BergamoNews

L'associazione di volontariato "La finestra del sole" organizza una nuovaalimentare per le famiglie bisognose. L'appuntamento è sabato 6 febbraio al supermercato Lidl dianimato dallo slogan "Aiutaci ad aiutare". Il sodalizio è impegnato a offrire supporto ...... al servizio di circa 16 mila clienti per un giro dipremi di circa 50 milioni all'anno. L'Agenzia, oltre alla sede centrale di Bergamo, ha sei filiali in provincia:, Almè, Albino, ...Seriate si conferma Comune attento alla sostenibilità ambientale. In aumento la percentuale di raccolta differenziata che nel 2019 è risultata pari al 74,6%, circa quattro punti percentuali in più ris ...Un gruppo aveva messo in piedi un sistema di estorsioni nell’ambito del campo dei trasporti di merce in Bergamasca.