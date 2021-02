Prada Cup, Luna Rossa migliorata ancora dalla semifinale. I due errori di Ineos UK (Di sabato 13 febbraio 2021) Testa bassa e concentrazione totale. Sono le parole che Max Sirena e Vasco Vascotto (in dialetto triestino, ma il senso era lo stesso) hanno affidato ai social dopo una giornata che è stata giustamente definita meravigliosa per Luna Rossa. Due a zero non vale ancora nulla, perché sette vittorie sono tante, ma dopo aver letto certe affermazioni della vigilia, una certa arroganza che soffiava dall’Inghilterra, fa ancora più piacere il risultato del giorno inaugurale della finale Prada Cup. Il primo pensiero va al blogger inglese del sito Rule69 che prevedeva lacrime amare per gli Italiani, ma anche a tanta stampa neozelandese palesemente schierata dalla parte degli Inglesi in seguito agli accordi sul futuro della Coppa. Naturalmente, come invitano da Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Testa bassa e concentrazione totale. Sono le parole che Max Sirena e Vasco Vascotto (in dialetto triestino, ma il senso era lo stesso) hanno affidato ai social dopo una giornata che è stata giustamente definita meravigliosa per. Due a zero non valenulla, perché sette vittorie sono tante, ma dopo aver letto certe affermazioni della vigilia, una certa arroganza che soffiava dall’Inghilterra, fapiù piacere il risultato del giorno inaugurale della finaleCup. Il primo pensiero va al blogger inglese del sito Rule69 che prevedeva lacrime amare per gli Italiani, ma anche a tanta stampa neozelandese palesemente schierataparte degli Inglesi in seguito agli accordi sul futuro della Coppa. Naturalmente, come invitano da...

Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - repubblica : ?? Vela, Coppa America: Luna Rossa avanti 2-0 sugli inglesi di Ineos nella finale di Prada Cup - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa è migliorata ancora. Ainslie: “Dobbiamo solo vincerne 7” - #Prada #DIRETTA:… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Parte nel migliore dei modi la finale di Prada Cup per Luna Rossa: 2/2 contro Ineos! ?? Ecco come è andata ?? @lunarossa… -