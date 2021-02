(Di sabato 13 febbraio 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valida per la 24a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera".(4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; De Rose, Luperini;, Rauti, Valente; Lucca.(3-5-2): Spurio; Altobello, Priola, Bassano; Tazza, Cittadino, Maimone, Pedrini, Giron; Sartore, Rocco.

ILOVEPACALCIO : PALERMO-BISCEGLIE: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #Palermo-BISCEGLIE, SI RIVEDE SANTANA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Mediagol : #Palermo-BISCEGLIE, SI RIVEDE SANTANA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - MeridioNews : Palermo, contro il Bisceglie serve solo vincere Boscaglia: «Saremo arrabbiati, voglio il veleno» - WiAnselmo : #Live, #Palermo-Bisceglie: diretta testuale di -

Ultime Notizie dalla rete : PALERMO BISCEGLIE

Una gara assolutamente da vincere. Ilaffronta ilnella 24a giornata di Serie C e ha un solo risultato a disposizione vista la classifica. A partire dalle 14.30, la diretta testuale del match su Stadionews .DIRETTA: TESTA A TESTA C'è solo un precedente per la diretta diche ci porta indietro all'ottobre scorso quando si disputava la gara d'andata di questo Gruppo C di Serie C. ...Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Bisceglie: PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Luperini, De Rose; Santana, Rauti, Valente; Lucca. BISCEGLIE (3-5-2): 22 Spurio; 3 ...La diretta live di Palermo-Bisceglie, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa dopo due sconfitte e tre pareggi nelle u ...