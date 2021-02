Maxi tamponamento sull’A32 | coinvolti diverse auto un morto e diversi feriti | chiusa la Torino-Bardonecchia Video

(Di sabato 13 febbraio 2021) Grave incidente in mattinata sulla A32 all’imbocco della galleria di Serre la Voute, tra Exilles e Salbertrand. La causa del fondo stradale ghiacciato, all’altezza dell’imbocco della galleria di Serre la Voute, un’ha sbandato provocando tamponamenti a catena che hanno coinvolto 20 veicoli.. Purtroppo le prime notizie parlano anche di un, una

Ultime Notizie dalla rete : Maxi tamponamento

Agenzia ANSA

sull'autostrada A32 Torino - Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Almeno una ventina le auto coinvolte, con diversi feriti, a ...Unsi è verificato nella giornata di oggi, 13 febbraio, sull'autostrada A32 Torino - Bardonecchia, direzione Bardonecchia, all'altezza di Salbertrand, poco prima dell'ingresso della ...SUSA – Ci sono due lunghi serpentoni di auto nel centro di Susa. Il blocco dell'Autostrada A32 all'uscita di Susa in direzione Bardonecchia, a causa dell'in ...Grave incidente in mattinata sulla A32 all’imbocco della galleria di Serre la Voute, tra Exilles e Salbertrand. La causa del fondo stradale ghiacciato, all’altezza dell’imbocco della galleria di Serre ...