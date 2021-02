LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: plotone a tre minuti dalla testa (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 15.02 Sempre la Trek-Segafredo in testa al plotone per controllare la situazione. 14.59 Fase della tappa mossa: il percorso per arrivare all’imbocco del Monte Calvo non sarà privo di insidie altimetriche. 14.56 Il gruppo tiene a bada il vantaggio dei fuggitivi a circa tre minuti. 14.52 Lilian Calmejane (AG2R Citroen Team) è caduto pochi minuti fa. Le conseguenze sono state più gravi del previsto e il transalpino è stato addirittura costretto ad abbandonare la corsa. Di conseguenza sarà l’italiano Nicola Conci (Lotto Soudal) ad indossare questa sera la maglia a pois. 14.49 65 chilometri alla conclusione. Il gruppo sta affrontando un piccolo strappo all’8%. 14.46 I corridori stanno passando vicino ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 15.02 Sempre la Trek-Segafredo inalper controllare la situazione. 14.59 Fase della tappa mossa: il percorso per arrivare all’imbocco dele Calvo non sarà privo di insidie altimetriche. 14.56 Il gruppo tiene a bada il vantaggio dei fuggitivi a circa tre. 14.52 Lilian Calmejane (AG2R Citroen Team) è caduto pochifa. Le conseguenze sono state più gravi del previsto e il transalpino è stato addirittura costretto ad abbandonare la corsa. Di conseguenza sarà l’italiano Nicola Conci (Lotto Soudal) ad indossare questa sera la maglia a pois. 14.49 65 chilometri alla conclusione. Il gruppo sta affrontando un piccolo strappo all’8%. 14.46 I corridori stanno passando vicino ...

Negramaro : Vi ricordate ancora l’emozione dei live? Noi siamo impazienti di ritrovarvi tutti! #ContattoTour sta arrivando, i b… - muridigirasoli : Oggi dovevamo essere a Torino per la seconda data del live on tour e io dico cazzo che fortuna perché con sto fredd… - sabrynegramaro : I @Negramaro tornano in tour in tutta Italia dal #7ottobre con #ContattoTour2021: 15 città per 18 attesissimi conce… - IlContiAndrea : In attesa dei tour mondiali nel 2022. Unica strada praticabile (per ora) e garantito (money) sicuro. E in Italia? S… - babyIonash : dopo essere stata fino alle 2 a litigare, oggi mi godo meet you there tour live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour Disabilità: online la nuova edizione della mostra - concorso "Sensuability"

... cinema e fumetto, debutta 14 febbraio 2021 alle ore 18 sulla pagina FB di Sensuability con un evento in live streaming e un virtual tour dentro la Casa del Cinema di Roma. Un appuntamento ricco di ...

L'Edera - Asfalto

Organizza e autopromuove un piccolo tour anche fuori Parma e suona in apertura a nomi della scena ... EU Salento - Live. IT Salento - Live. COM LiveNews Magazine Fuori Porta Eventi Locali Sport Privacy ...

LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: plotone a tre minuti dalla testa OA Sport LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: partiti verso il Monte Calvo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 12.59 La breve corsa a tappe francese vede ad oggi il predominio di Davide Ballerini: il ciclista della Deceuninck-Quick Step ...

DIRETTA Tour de la Provence 2021, Terza Tappa LIVE

Diretta Terza Tappa Tour de la Provence 2021 LIVE Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della terza tappa del Tour de la Provence ...

... cinema e fumetto, debutta 14 febbraio 2021 alle ore 18 sulla pagina FB di Sensuability con un evento instreaming e un virtualdentro la Casa del Cinema di Roma. Un appuntamento ricco di ...Organizza e autopromuove un piccoloanche fuori Parma e suona in apertura a nomi della scena ... EU Salento -. IT Salento -. COM LiveNews Magazine Fuori Porta Eventi Locali Sport Privacy ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 12.59 La breve corsa a tappe francese vede ad oggi il predominio di Davide Ballerini: il ciclista della Deceuninck-Quick Step ...Diretta Terza Tappa Tour de la Provence 2021 LIVE Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della terza tappa del Tour de la Provence ...