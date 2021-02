LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa ha 1’54” di vantaggio su Ineos a metà regata (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.43 Alle boe Ineos transita con 2’03” di ritardo, dunque Luna Rossa ha guadagnato ancora! 4.42 VIRA Luna Rossa! Inizia l’ultimo lato di poppa! Luna Rossa lanciatissima verso il primo punto! 4.41 Luna Rossa sta per giungere alle boe. 4.40 Velocità molto simili tra le due barche in questa fase. Ormai si è capito: più il vento è leggero, meglio è per Luna Rossa. Più sale, meglio è per Ineos UK. 4.39 Ora Luna Rossa deve solo limitarsi ad amministrare, il vantaggio è importante. 4.39 Infatti Ineos ha perso appena 3? nel secondo lato di poppa. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.43 Alle boetransita con 2’03” di ritardo, dunqueha guadagnato ancora! 4.42 VIRA! Inizia l’ultimo lato di poppa!lanciatissima verso il primo punto! 4.41sta per giungere alle boe. 4.40 Velocità molto simili tra le due barche in questa fase. Ormai si è capito: più il vento è leggero, meglio è per. Più sale, meglio è perUK. 4.39 Oradeve solo limitarsi ad amministrare, ilè importante. 4.39 Infattiha perso appena 3? nel secondo lato di poppa. Il ...

