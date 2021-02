LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa domina le prime due regate, è avanti 2-0 su Ineos! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA Luna Rossa-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA 5.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, dichiarazioni, video, approfondimenti, l’analisi di Stefano Vegliani, news e tantissimo altro per tutta la giornata! Appuntamento a domani notte alle 4.00. Un saluto sportivo! 5.53 Oggi Luna Rossa ha dimostrato di essere una barca molto competitiva in tutte le condizioni di vento. Lo si era intuito contro American Magic, ma non era affatto scontato che si confermasse così anche con i temibili britannici. Se poi la brezza scende sotto i 12 nodi, allora il vantaggio del Team Prada Pirelli è netto. ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA 5.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, dichiarazioni, video, approfondimenti, l’analisi di Stefano Vegliani, news e tantissimo altro per tutta la giornata! Appuntamento a domani notte alle 4.00. Un saluto sportivo! 5.53 Oggiha dimostrato di essere una barca molto competitiva in tutte le condizioni di vento. Lo si era intuito contro American Magic, ma non era affatto scontato che si confermasse così anche con i temibili britannici. Se poi la brezza scende sotto i 12 nodi, allora il vantaggio del TeamPirelli è netto. ...

anna_annie12 : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti di 19? a metà della seconda regata – OA Sport - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: seconda regata serratissima Luna Rossa avanti di 11? - #Prada #DIRETTA: #seconda… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vince la partenza - #Prada #DIRETTA: #Rossa #vince - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa guida con 1’20” dopo la prima bolina - #Prada #DIRETTA: #Rossa #guida #1’20” - SmorfiaDigitale : Prada Cup LIVE: comincia la finale Luna Rossa-Team Uk, rischio poco vento -