LIVE Prada Cup in DIRETTA: che Luna Rossa! Spithill cauto: "Analizziamo gli errori"

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Luna ROSSA-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA

Luna ROSSA-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA

Luna ROSSA PIU' VELOCE DI INEOS CON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA

FRANCESCO BRUNI: "NON CI ESALTIAMO, ABBIAMO OTTENUTO SOLO 2 PUNTI. PENSIAMO GIORNO PER GIORNO"

MAX SIRENA: "COMMESSI errori DI BOLINA. RIMANIAMO CONCENTRATI, LA SERIE E' LUNGA"

JAMES Spithill: "Luna ROSSA HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI errori"

VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE REGATE

LE STATISTICHE DELLE DUE REGATE: Luna ROSSA SUPERIORE DI BOLINA, ANCHE CON VENTO FORTE

VELOCITA' DI PUNTA PIU' ALTA PER Luna ROSSA NEI CONFRONTI DI INEOS: I NODI

