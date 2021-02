LIVE Berrettini-Khachanov 7-6 (1) 0-0, Australian Open in DIRETTA: il romano conquista il primo set! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-DE MINAUR INIZIO SECONDO SET. Berrettini AL SERVIZIO. 7-1. SET Berrettini!!! L’azzurro domina il tie break! 6-1 Berrettini. Cinque set point. 5-1 Berrettini. Servizio vincente. 4-1 Berrettini. Rovescio in rete del romano. 4-0 Berrettini. Gratuito di dritto del russo. 3-0 Berrettini. Vola via la risposta del russo. 2-0 Berrettini. Servizio vincente. 1-0 Berrettini. Lungo il dritto del russo. 6-6. Si va al tie break. 40-15 Risposta larga. 30-15 Palla corta e passante. 15-15 Prima vincente. 0-15 Rovescio lungo di Berrettini. 5-6. Rovescio in rete di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-DE MINAUR INIZIO SECONDO SET.AL SERVIZIO. 7-1. SET!!! L’azzurro domina il tie break! 6-1. Cinque set point. 5-1. Servizio vincente. 4-1. Rovescio in rete del. 4-0. Gratuito di dritto del russo. 3-0. Vola via la risposta del russo. 2-0. Servizio vincente. 1-0. Lungo il dritto del russo. 6-6. Si va al tie break. 40-15 Risposta larga. 30-15 Palla corta e passante. 15-15 Prima vincente. 0-15 Rovescio lungo di. 5-6. Rovescio in rete di ...

sportface2016 : Segui il LIVE del match #Berrettini-Khachanov, #AustralianOpen 2021: RISULTATO in DIRETTA - Eurosport_IT : SI COMINCIA, DAI MATTEO! ?????? ?? Segui LIVE il match contro Khachanov: - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: i match di sabato 13 febbraio. In campo Berrettini - Eurosport_IT : Nessun problema per Tsitsipas contro Ymer, tra poco in campo il nostro Matteo Berrettini ?????? Segui la sfida contro… - Eurosport_IT : Tornano in campo gli azzurri, tocca a Berrettini e Fognini ?? Segui in diretta tutti i match del day 6 di Australia… -