Libri | Platone | prezzo record per la prima edizione delle sue opere all’asta a New York** 2

I 17 manoscritti miniati messirappresentano il culmine della pittura manoscritta europea del XV e XVI secolo. Ogni manoscritto presenta una galleria di dipinti in miniatura di alcuni degli artisti più ricercati e affermati del Rinascimento francese: il Maestro Bedford, il Maestro del Bartholomaeus Anglicus di Parigi, il Maestro di Jacques de Besançon, il Maestro di Jean de Mauléon. I libri stampati comprendono oltre 200 volumi del XV secolo, che rappresentano la più vasta collezione di incunaboli offerti in un'asta da diversi da decenni e una dozzina di Libri d'Ore, per lo più stampati su pergamena, dell'inizio del XVI secolo.

