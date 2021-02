Le larghe intese, incredibile, sono realtà. E ora? Il mosaico di Fusi (Di sabato 13 febbraio 2021) Sembrava impossibile, un vaneggiamento da fantapolitica, una chiacchiera da salotto, un’acrobazia da funamboli, una stravaganza da tattici fin troppo disinvolti. Invece sono arrivate, sono lì sotto i nostri occhi, materializzazione di una presunta (e invocata) impossibilità che improvvisamente si fa maggioranza prima e governo poi. sono le larghe intese, l’esecutivo di emergenza che annovera entro i suoi confini partiti antitetici, identità contrapposte, leader che si combattono, correnti che si confrontano, tecnici che si mettono alla prova. Le guida Mario Draghi, il Papa straniero chiamato da Sergio Mattarella ad un compito al limite delle possibilità di chiunque: rimettere in carreggiata un Paese anarchico e impaurito, diviso e rabbioso. Ritrovando il tesoro sepolto della coesione ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) Sembrava impossibile, un vaneggiamento da fantapolitica, una chiacchiera da salotto, un’acrobazia da funamboli, una stravaganza da tattici fin troppo disinvolti. Invecearrivate,lì sotto i nostri occhi, materializzazione di una presunta (e invocata) impossibilità che improvvisamente si fa magginza prima e governo poi.le, l’esecutivo di emergenza che annovera entro i suoi confini partiti antitetici, identità contrapposte, leader che si combattono, correnti che si confrontano, tecnici che si mettono alla prova. Le guida Mario Draghi, il Papa straniero chiamato da Sergio Mattarella ad un compito al limite delle possibilità di chiunque: rimettere in carreggiata un Paese anarchico e impaurito, diviso e rabbioso. Ritrovando il tesoro sepolto della coesione ...

