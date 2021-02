Inter-Lazio, Conte: “Chiedo scusa per il dito medio. Domani test importate” (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Lazio, match della ventiduesima giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Prima di iniziare la conferenza stampa, che deve essere calcistica perché ci Interessa il calcio giocato, penso che sia giusto chiarire la situazione visto l’episodio accaduto nello stadio della Juventus. Anche perché c’è stato un risvolto mediatico importante, è giusto chiarire. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti. Questo per me è importante. Detto questo penso che siamo delle persone che possono essere ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonioalla vigilia di, match della ventiduesima giornata della Serie Al’sarà impegnata nella ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021 contro ladi Simone Inzaghi. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Prima di iniziare la conferenza stampa, che deve essere calcistica perché ciessa il calcio giocato, penso che sia giusto chiarire la situazione visto l’episodio accaduto nello stadio della Juventus. Anche perché c’è stato un risvolto mediatico importante, è giusto chiarire. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti. Questo per me è importante. Detto questo penso che siamo delle persone che possono essere ...

