Infrastrutture, Giovannini può mandare in soffitta il Nimby e il no a tutto (Di sabato 13 febbraio 2021) Digitalizzazione delle costruzioni, messa in sicurezza delle Infrastrutture esistenti, semplificazione normativa, riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare, realizzazione e completamento delle nuove Infrastrutture, aumento della resilienza territoriale rispetto agli eventi climatici e idrogeologici, una legge per la qualità dell'architettura. Sono tante le sfide del neoministro Enrico Giovannini, ma la più importante sulla quale sarà chiamato a incidere, al pari del premier Draghi e dei ministri Colao, Cingolani e Giorgetti, è soprattutto quella culturale. Le Infrastrutture, in condizioni di crescente efficienza e di rispetto dell'ambiente, svolgono infatti un ruolo fondamentale per sostenere la mobilità dei cittadini e delle merci, e sono essenziali per l'ammodernamento del ...

