Incendio in una baraccopoli nel Casertano | muore un bracciante

AGI - Le squadra dei vigili del Fuoco di Aversa e Caserta sono ancora al lavoro per stabilire le cause che questa notte hanno dato origine a un Incendio divampato in una baraccopoli tra Lusciano e Parete, nel Casertano, dove ha perso la vita un uomo. Le fiamme sono divampate all'interno di una baracca di 15 mq in lamiera e legno. In quel rifugio di fortuna c'erano una bombola del gas e un fornellino. La baracca è andata completamente distrutta. L'uomo è stato trovato su una brandina carbonizzato, probabilmente perché ha inalato i fumi del rogo mentre dormiva e non è riuscito a scappare. La baraccopoli è abitata prevalentemente da extracomunitari che lavorano in zona come braccianti. Ancora non si è riusciti a risalire all'identità della vittima.

