Governo, inizia l’era Draghi: applausi per Conte, Casalino si commuove (Di sabato 13 febbraio 2021) Il passaggio di consegne tra Giuseppe Conte e Mario Draghi segna l’inizio del nuovo Governo: il Presidente del Consiglio uscente ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi dei funzionari e la commozione di Casalino. ANDREW MEDICHINI/POOL/AFP via Getty ImagesIl Governo guidato da Mario Draghi ha preso ufficialmente forma. Alle 11.57 di questa mattina, al Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato ha prestato giuramento di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito poi dai suoi 23 Ministri. La squadra del nuovo esecutivo, di natura sia tecnica che politica, è composta da 15 uomini e 8 donne. Ecco la lista completa dei membri del Governo Draghi: all’Innovazione tecnologica Vittorio Colao; alla ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il passaggio di consegne tra Giuseppee Mariosegna l’inizio del nuovo: il Presidente del Consiglio uscente ha lasciato Palazzo Chigi tra glidei funzionari e la commozione di. ANDREW MEDICHINI/POOL/AFP via Getty ImagesIlguidato da Marioha preso ufficialmente forma. Alle 11.57 di questa mattina, al Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato ha prestato giuramento di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito poi dai suoi 23 Ministri. La squadra del nuovo esecutivo, di natura sia tecnica che politica, è composta da 15 uomini e 8 donne. Ecco la lista completa dei membri del: all’Innovazione tecnologica Vittorio Colao; alla ...

