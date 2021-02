Formazioni ufficiali Pordenone-Cittadella | Serie B 2020 2021

sportface2016 : #calcio #SerieB, le formazioni ufficiali di #Pordenone-#Cittadella - sportli26181512 : Cremonese-Lecce, le formazioni ufficiali: fuori Bartolomei e Stepinski: Sono da poco ufficiali le formazioni di Cre… - ILOVEPACALCIO : PALERMO-BISCEGLIE: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #Palermo-BISCEGLIE, SI RIVEDE SANTANA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Mediagol : #Palermo-BISCEGLIE, SI RIVEDE SANTANA DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal.com

Commenta per primo Sono da pocoledi Pescara - Venezia, in campo alle 14 all'Adriatico: Pescara (3 - 5 - 1 - 1): Fiorillo; Sorensen, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Valdifiori, Tabanelli, ...Commenta per primo Sono da pocoledi Pordenone e Cittadella, di fronte alle 14 al Teghil di Lignano Sabbiadoro: Pordenone (4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini, Misuraca, ...Diretta Pescara Venezia streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata della Serie B.Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Bisceglie: PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Luperini, De Rose; Santana, Rauti, Valente; Lucca. BISCEGLIE (3-5-2): 22 Spurio; 3 ...