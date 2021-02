Foggia | scontro frontale con un tir | Salvatore e Antonio muoiono sul colpo

PugliaStream : Scontro fra un'auto e un tir in tangenziale: due morti e un ferito. Strada bloccata in entrambe le direzioni - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: Tragedia sulla Tangenziale di #Foggia - FoggiaCittaAper : Tragedia sulla Tangenziale di #Foggia - TgrRaiPuglia : Scontro frontale mortale sulla tangenziale di Foggia. 2 vittime - TGR Puglia - ottopagine : Scontro frontale sulla tangenziale di Foggia: 2 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia scontro

e Catanzaro si sfidano nella 24a giornata del campionato di Serie C: unodiretto tra la quarta e la quinta in classifica nel girone C. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in ...Incidente stradale sulla strada statale 673 'Tangenziale di' in prossimità del km 29,500. Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due veicoli, due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione ...Il paginone di Tuttosport dedicato, quest'oggi, alla Lega Pro, si apre con le parole di mister Moreno Longo nei confronti della sua squadra in vista del match con la Giana: "Alessandria ...Due morti e un ferito nell'incidente avvenuto lungo la strada statale 673, tangenziale di Foggia, ora chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Due veicoli coinvolti: un'auto, ...