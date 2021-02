Due morti e diversi feriti in un maxitamponamento sulla Torino-Bardonecchia (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Due vittime e decine di feriti. È il bilancio ancora provvisorio del grosso incidente stradale avvenuto stamattina sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Un maxi tamponamento causato probabilmente dal manto stradale ghiacciato, che ha coinvolto almeno 25 vetture. La seconda vittima, a differenza della prima deceduta sul posto, é spirata all'arrivo in ospedale. Una parte dei feriti, due sarebbero in codice rosso, é stata trasportata all'ospedale di Susa, gli altri al Cto di Torino. Sul posto operano polizia stradale, vigili del fuoco e numerose ambulanze. L'autostrada è stata chiusa al traffico. Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Due vittime e decine di. È il bilancio ancora provvisorio del grosso incidente stradale avvenuto stamattina sull'autostrada A32. Un maxi tamponamento causato probabilmente dal manto stradale ghiacciato, che ha coinvolto almeno 25 vetture. La seconda vittima, a differenza della prima deceduta sul posto, é spirata all'arrivo in ospedale. Una parte dei, due sarebbero in codice rosso, é stata trasportata all'ospedale di Susa, gli altri al Cto di. Sul posto operano polizia stradale, vigili del fuoco e numerose ambulanze. L'autostrada è stata chiusa al traffico.

