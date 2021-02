Draghi nel primo Cdm: “Dobbiamo mettere in sicurezza il Paese” (Di sabato 13 febbraio 2021) Le prime parole di Draghi ai ministri: “Sarà un governo ambientalista. Uniti per l’Italia”. ROMA – Si è concluso il Cdm che dato il via ufficialmente al nuovo esecutivo. La riunione si è aperta con le prime parole di Mario Draghi ai ministri: “Il nostro sarà un governo ambientalista, qualsiasi cosa faremo – avrebbe assicurato il premier, riportato dall’AdnKronos – Dobbiamo andare incontro alla sensibilità ambientale e non a gravare la situazione esistenze“. Il presidente del Consiglio ha chiesto a tutti “la massima collaborazione per mettere in sicurezza il Paese. Per centrare l’obiettivo bisogna andare avanti uniti perché l’Italia viene sempre prima degli interessi di parte“. Il primo Cdm dell’era Draghi E’ stato un primo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Le prime parole diai ministri: “Sarà un governo ambientalista. Uniti per l’Italia”. ROMA – Si è concluso il Cdm che dato il via ufficialmente al nuovo esecutivo. La riunione si è aperta con le prime parole di Marioai ministri: “Il nostro sarà un governo ambientalista, qualsiasi cosa faremo – avrebbe assicurato il premier, riportato dall’AdnKronos –andare incontro alla sensibilità ambientale e non a gravare la situazione esistenze“. Il presidente del Consiglio ha chiesto a tutti “la massima collaborazione perinil. Per centrare l’obiettivo bisogna andare avanti uniti perché l’Italia viene sempre prima degli interessi di parte“. IlCdm dell’eraE’ stato un...

riotta : Tra le discussioni che si apriranno presto nel @pdnetwork anche il problema della delegazione tutta maschile dei mi… - ricpuglisi : Mi confermate che Conte non è presidente del consiglio nel governo Draghi? - matteorenzi : Superare il #redditodicittadinanza? Me lo auguro. Ma prima partirei dal mettere a posto ciò che non funziona, a com… - DjMayone : La prima cosa che Draghi dovrebbe fare per far capire che le cose sono (forse) veramente cambiate sarebbe tirare un… - destouches_dr : RT @valy_s: Il Salvatore della Patria #Draghi “stacanovista, si è concesso solo una crociera nel 1992” Fantastico Matteo Brandi Esultate, p… -